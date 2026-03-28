Втратимо годину сну: Україна переходить на літній час 29 березня
Вже завтра, 29 березня, о 03:00, Україна переходить на літній час. Годинники потрібно перевести на одну годину вперед (на 04:00)
Про це пише RegioNews.
Сучасні смартфони та гаджети зроблять це автоматично, а механічні годинники доведеться перевести вручну.
У 2024 році планувалося, що переведення годинників в Україні відбудеться востаннє. Чимало країн світу вже відмовилися від такої практики, і Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення часу.
Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі, який вважається природним для нашого географічного положення. Однак закон так і не набув чинності.
Перехід на літній час зазвичай складніший, адже ми втрачаємо одну годину сну. Щоб адаптація пройшла легше, варто підготуватися заздалегідь, кажуть фахівці.
Як легше пережити перехід
- Поступово змінюйте режим сну: за 2-3 тижні до переходу лягайте спати і прокидайтеся на 10-15 хвилин раніше.
- Стежте за освітленням: зранку отримуйте більше світла, ввечері обмежте гаджети.
- Контролюйте харчування.
Американська академія медицини сну попереджає: весняний "стрибок" створює соціальний джетлаг, який підвищує ризик ожиріння, серцево-судинних хвороб і депресії.
Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Згідно документа Україна має жити за зимовим часом. Проте станом на жовтень 2025 року законопроєкт і досі не підписав президент.