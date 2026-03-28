Втратимо годину сну: Україна переходить на літній час 29 березня

Вже завтра, 29 березня, о 03:00, Україна переходить на літній час. Годинники потрібно перевести на одну годину вперед (на 04:00)

Сучасні смартфони та гаджети зроблять це автоматично, а механічні годинники доведеться перевести вручну.

У 2024 році планувалося, що переведення годинників в Україні відбудеться востаннє. Чимало країн світу вже відмовилися від такої практики, і Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення часу.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі, який вважається природним для нашого географічного положення. Однак закон так і не набув чинності.

Перехід на літній час зазвичай складніший, адже ми втрачаємо одну годину сну. Щоб адаптація пройшла легше, варто підготуватися заздалегідь, кажуть фахівці.

Як легше пережити перехід

Поступово змінюйте режим сну: за 2-3 тижні до переходу лягайте спати і прокидайтеся на 10-15 хвилин раніше.

Стежте за освітленням: зранку отримуйте більше світла, ввечері обмежте гаджети.

Контролюйте харчування.

Американська академія медицини сну попереджає: весняний "стрибок" створює соціальний джетлаг, який підвищує ризик ожиріння, серцево-судинних хвороб і депресії.

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Згідно документа Україна має жити за зимовим часом. Проте станом на жовтень 2025 року законопроєкт і досі не підписав президент.