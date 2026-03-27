"Треба висиджувати": українці висміяли депутата "Юзіка" Корявченкова, якого знайшли з яйцями в Іспанії

Українці відреагували на "знахідку" Юрія Корявченкова в Іспанії. Громадяни написали про депутата чимало коментарів та присвятили меми

Такі реакції українці висловлюють у соцмережах, передає RegioNews.

Після відео журналіста "Української правди" Михайла Ткача, який знайшов депутата Юрія ("Юзіка") Корявченкова в Іспанії, українці почали активно реагувати на цю знахідку в соцмережах. Деякі користувачі навіть похвалили депутата. Мовляв, не втік від журналіста, бо "має яйця":

Також деякі користувачі зауважили, що "Юзік" не має часу на відвідування парламенту, бо він повинен висиджувати яйця:

Знайшлись українці, які згадали передвиборчи лозунги партії "Слуга народу", і зауважили, що "епоза бідності пройшла".

Депутата багато людей вже просто почали називати "Юзіком з яйцями".

Деякі користувачі пропонують влаштувати голосування: "Юзік" чи Поплавський. До речі, в останнього якраз нещодавно проводили обшуки.

Скандал про закупівлю яєць по 17 гривень за штуку знову в тренді завдяки Юрію Корявченкову. Користувачі соцмереж кажуть, що він наглядно показав, де зараз "ті самі закупівельники".

При цьому деякі українці пропонують весь треш-контент з друзями президента називати "Юзіком з іспанськими яйцями".

З'явились також "фото-шедеври", де "Юзік" з яйцями тримає фронт.

Також з'явились теорії, що "Юзік" насправді виконує секретне, стратегічне завдання з пошуком яєць для ЗСУ, але "журналісти все злили".

Але є й ті, хто розуміє дії депутата, а зокрема його яйця в кадрі. Адже скоро Великдень:

Нагадаємо, що раніше журналісти запитували в "слуги народу" про нову квартиру та про те, на яких підставах його родина там проживає. Юрій Корявченков заявив, що всі дані є в його декларації, а квартири в Іспанії в нього немає. Водночас депутат за 2023 рік не задекларував жодних витрат, пов'язаних із проживанням його дружини та дітей за кордоном. Згодом його дружина підтвердила, що нерухомість за 150 тисяч євро в Іспанії існує, але, за її словами, вони брали позику.