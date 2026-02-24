Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів у кількох регіонах
Через складну безпекову ситуацію 24 лютого Укрзалізниця внесла зміни в рух пасажирських поїздів у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.
Зокрема, у Запорізькій області тимчасово обмежено поїзди до та зі станції "Дніпро-Головний". Пасажирів між Дніпром і Запоріжжям перевозять автобусами.
На Харківщині та Донеччині частина поїздів замінена автобусними трансферами, а регіональні експреси курсують за розкладом.
На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди зупиняються у Конотопі, а на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Укрзалізниця закликає уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та на вокзалах.
