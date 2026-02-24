Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів у кількох регіонах

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через складну безпекову ситуацію 24 лютого Укрзалізниця внесла зміни в рух пасажирських поїздів у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, у Запорізькій області тимчасово обмежено поїзди до та зі станції "Дніпро-Головний". Пасажирів між Дніпром і Запоріжжям перевозять автобусами.

На Харківщині та Донеччині частина поїздів замінена автобусними трансферами, а регіональні експреси курсують за розкладом.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди зупиняються у Конотопі, а на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Укрзалізниця закликає уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та на вокзалах.

Як повідомлялось, в Україні змінять правила повернення залізничних квитків. Наразі 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки.