Пограничники показали, как уничтожили на Юге пушку и грузовик оккупантов
Пограничники 8 отряда нанесли удары по вражеским целям на Юге
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Во время мониторинга места скопления врага, пилоты ГПСУ заметили развертывание пушки оккупантов и свели вражеские замыслы на нет.
"FPV-дронами пушка сначала была подбита, а впоследствии уничтожена. Также операторы БпЛА "жахнули" по "Уралу" оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив танк оккупантов.
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