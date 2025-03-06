Россия вывела в Черное море два корабля: есть ли ракетоносители
По состоянию на утро четверга, 6 марта, РФ держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 8 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Отмечается, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море находится 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 0 судов;
- к Азовскому морю 1 судно, из них судов продолжило движение из пролива Босфор.
Напомним, ночью 5 марта во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили 13 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".
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