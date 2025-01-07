Либо актуальный генплан, либо план пространственного развития. Громадам запретили использовать ДПТ для нового строительства

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Обществам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку детальных планов территорий (ДПТ). Этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это позволяло. Но с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

Она объяснила, что более половины украинских городов не имеют актуального Генерального плана – стратегического документа развития любого населенного пункта. Столица – не исключение, поскольку Киев живет по Генплану, принятому еще в 2002 году, то есть он очень устаревший. Следовательно, законодательство позволяло уточнять генплан детальными планами территории (ДПТ). При этом предел допустимого "уточнения" законодательно определен не был – как для Киева, так и для других населенных пунктов.

"Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые "уточняли" генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы. Как следствие – постоянная авральная борьба с хаотическими застройками, перегруженными дорогами, коммунальными коллапсами и т.д”, – отметила Шуляк.

При этом, парламентария подчеркнула, что с 1 января использование ДПТ стало невозможным – вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель". Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку громада теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной громады или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой громады. Это, убедила Шуляк, должно покончить с карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

"Новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию громады и не имеет срока действия, но очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", – объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию громады на функциональные зоны – жилищная застройка, промышленность и т.д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня владелец может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению наиболее перспективен.

"То есть нельзя, например, выбрать жилищное строительство на территории, которую комплексный план определил как промышленную и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом”, – уточняет Шуляк.

"Еще один важный в контексте антикоррупционных механизмов – публичность планов пространственного развития. Во-первых, их создание будет возможно только с учетом общественного мнения жителей громады. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть каждый житель громады сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, имеющиеся ли на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных). зон и т.д.)", – отметила Елена Шуляк.

По ее словам, важнейшим пунктом Закона №711 является то, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории за ее пределами. То есть строить в пригородах также можно будет только при условии, если это согласуется с ППР.

В то же время нардепка подчеркивает – проблема, в том, что далеко не у всех громад уже есть планы пространственного развития. Из-за того, что процесс создания плана пространственного развития для громад новый и, соответственно, сложен, с ним не спешат. Однако на сегодня для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начал работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений местных бюджетов. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет о по меньшей мере на 10-20% больше поступления”, – подчеркнула Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти развернули масштабный комплекс поддержки, который поможет согражданам легче пройти сложную военную зиму. Миллионы украинцев уже начали получать от государства дополнительные доплаты, за которые они могут приобрести самые необходимые вещи отечественного производства. В новом же году многих украинцев также ждет ряд доплат.

Также Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Шуляк сообщила, что на первом заседании в 2025 году Правительство одобрило законопроект "Об основных принципах жилищной политики" и направило его в Верховную Раду. Это даст старт масштабной реформе жилищной сферы в Украине, но впереди много работы: от создания механизмов социального жилья. можно будет брать в социальную аренду, до введения электронной системы, с помощью которой украинцы смогут выбрать оптимальный инструмент решения жилищного вопроса.