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29 ноября 2024, 12:25
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Сервисы, которые помогут проверить уникальность дипломной работы

29 ноября 2024, 12:25
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фото: pixabay
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Перед тем, как отправить работу на проверку от университета, следует самостоятельно определить показатель плагиата в тексте. Есть сервисы, которые проверяют оригинальность дипломных

Как проверить уникальность дипломной работы?

Непременная проверка дипломной на антиплагиат стала серьезным испытанием для многих студентов. Даже те соискатели образования, которые пишут работу без копирования посторонних материалов, иногда сталкиваются с тем, что получают нелестные результаты по уникальности. Такое может происходить по целому ряду причин. Но сегодня бы хотелось поговорить о том, как этого не допустить. С помощью каких сервисов можно проверить дипломную работу на наличие плагиата, чтобы быть уверенным в соответствии текста университетским требованиям?

Лучшие программы, с помощью которых можно проверить уникальность дипломной работы

Пока нет единой программы для проверки студенческих работ, которой пользуются все университеты. То есть каждое заведение само принимает решение, какой сервис выбрать. Именно поэтому иногда может быть непросто понять, какой метод повышения уникальности следует применять при написании исследования.

Однако все равно проверить свою работу разными сервисами перед ее сдачей руководителю стоит. Так можно будет примерно ориентироваться, каким показателям оригинальности соответствует исследование. И конечно, при необходимости внести корректировки для повышения уникальности.

В сети на платной основе и в свободном доступе можно найти онлайн-сервисы и программы для проверки на антиплагиат. Однако, не все из них подойдут для работы с дипломной, ведь некоторые разработки имеют ограничения в проверке по символам. А делить объемную работу на 10-15 частей будет непросто. Именно поэтому стоит предпочесть такие программы и сервисы, которые способны проверить на плагиат целый документ.

Чаще всего для определения оригинальности дипломной работы студенты используют следующие решения:

  • EduBirdie;
  • PlagiarismSearch.com;
  • UNICHECK;
  • Strike-plagiarism.

Удобно, когда сервис не просто выдает общий показатель уникальности, но и выделяет фрагменты, совпадающие с уже имеющимися в сети или базе работами. Так гораздо легче внести изменения в текст и снизить показатель плагиата. С этой целью студенты выполняют рерайт отдельных элементов, или используют синонимы и разбавляют некоторые фразы эпитетами.

Главное – воздержаться от использования "хитрых" способов прохождения проверки на уникальность. Современные программы моментально отслеживают наличие замененных символов и скрытых символов в тексте.

Да, проверить дипломную работу на плагиат самостоятельно перед ее отправкой руководителю просто необходимо. Это обеспечит спокойствие студента и позволит не допустить недоразумений при прохождении университетского контроля. Если хочется избавить себя от больших затрат времени на написание работы и ее проверки, дипломная по заказу в этом поможет. Без всякого стресса и усилий, соискатели образования по всей Украине успешно защищают работы, созданные специалистами платформы.

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