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29 листопада 2024, 12:25
Прес-реліз

Сервіси, які допоможуть перевірити унікальність дипломної роботи

29 листопада 2024, 12:25
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фото: pixabay
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Перед тим, як відправити роботу на перевірку від університету, варто самостійно визначити показник плагіату у тексті. Є сервіси, які перевіряють оригінальність дипломних

Як перевірити унікальність дипломної?

Обов’язкова перевірка дипломної на антиплагіат стала серйозним випробуванням для багатьох студентів. Навіть ті здобувачі освіти, які пишуть роботу без копіювання сторонніх матеріалів, час від часу стикаються з тим, що отримують невтішні результати з унікальності. Таке може відбуватись з цілого ряду причин. Але сьогодні хотілось би поговорити про те, як цього не допустити. За допомогою яких сервісів можна перевірити дипломну роботу на наявність плагіату, щоб бути впевненим у відповідності тексту університетським вимогам?

Найкращі програми, за допомогою яких можна перевірити унікальність дипломної роботи

Наразі немає єдиної програми для перевірки студентських робіт, якою користуються всі університети. Тобто кожен заклад сам приймає рішення, який сервіс обрати. Саме тому іноді може бути непросто зрозуміти, який саме метод підвищення унікальності варто застосовувати при написанні дослідження.

Проте все одно перевірити свою роботу різними сервісами перед її здачею керівникові варто. Так можна буде хоча б приблизно орієнтуватись, яким показникам оригінальності відповідає дослідження. І, звісно, при необхідності внести коригування для підвищення унікальності.

У мережі на платній основі та у вільному доступі можна знайти онлайн-сервіси та програми для перевірки на антиплагіат. Проте не всі з них підійдуть для роботи з дипломною, адже деякі розробки мають обмеження в перевірці за символами. А ділити об’ємну роботу на 10-15 частин буде непросто. Саме тому варто надати перевагу таким програмам та сервісам, які здатні перевірити на плагіат цілий документ.

Частіше за все для визначення оригінальності дипломної роботи студенти використовують такі рішення:

  • EduBirdie;
  • PlagiarismSearch.com;
  • UNICHECK;
  • Strike-plagiarism.

Зручно, коли сервіс не просто видає загальний показник унікальності, а й виділяє фрагменти, які збігаються з уже наявними в мережі або базі роботами. Так значно легше внести зміни в текст та знизити показник плагіату. З цією метою студенти виконують рерайт окремих елементів, або ж використовують синоніми та розбавляють деякі фрази епітетами.

Головне — утриматись від використання "хитрих" способів проходження перевірки на унікальність. Сучасні програми моментально відстежують наявність замінених символів та скритих знаків у тексті.

Так, перевірити дипломну роботу на плагіат самостійно перед її відправленням керівникові — просто необхідно. Це забезпечить спокій студента та дозволить не допустити непорозумінь під час проходження університетського контролю. Якщо хочеться позбавити себе від великих затрат часу на написання роботи та її перевірки, дипломна на замовлення у цьому допоможе. Без жодного стресу та зусиль, здобувачі освіти по всій Україні успішно захищають роботи, створені фахівцями платформи.

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