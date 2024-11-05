Точно в цель: морские пехотинцы "Церберы" отправили россиянам взрывные "подарки"

скриншот с видео

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины уничтожают россиян в воде и на суше. Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов (БУБпАК) 38 ОБрМП эффективно работает по позициям оккупантов

Соответствующее видео обнародовала 38 отдельная бригада морской пехоты, передает RegioNews.

"Крылатые "Церберы" всегда пристально следят за врагом. Ни один из болотных не минует наказание, все "подарочки" точно в цель!", - говорится в сообщении.

Напомним, защитники показали, как в Запорожском направлении украинский беспилотник взял на таран и приземлил российский Mavic.