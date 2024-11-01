Силы ПВО сбили 31 российский дрон и одну ракету Х-59/69

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 18:00 31 октября россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно захваченной территории Херсонской области, а также 48 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям: Орел, Курск. Тактическая авиация россиян нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской, Сумской и Запорожской областям.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 1 ноября подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА. 14 беспилотников локационно потеряны, три БПЛА улетели в направлении Беларуси.

Также противовоздушная оборона сбила одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные из-за активного противодействия не достигли целей.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

По предварительным данным, жертв нет. Однако из-за падения обломков повреждены несколько гражданских предприятий, а также многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, вечером 31 октября российские военные атаковали Одессу. Под ударом оказалась пожарная часть. Пострадали два спасателя.