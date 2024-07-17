Света будет меньше: из-за жары в течение суток будут выключать сразу 4 очереди

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В среду, 17 июля, в Украине ужесточились ограничения потребления света. С 11:00 до 22:00 будут выключать четыре очереди потребителей одновременно

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что по прогнозу сегодня, 17 июля, жара удержится на максимальной отметке. Соответственно потребление прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

"Из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении всех суток, 17 июля, в Украине будут применять графики отключений света.

Известно, что Госэнергонадзор инициирует проверку справедливого распределения электроэнергии в Днепропетровской области, после чего проверят еще 5-6 областей.

В конце июля ожидается определенное улучшение ситуации в сети и ослабление отключений света для населения. Это связано с выводом по ремонту двух энергоблоков.