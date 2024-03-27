Гуменюк рассказала, сколько ракет "Циркон" Россия держит в Крыму

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Российские захватчики начали использовать ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на Киев

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает RegioNews.

По ее словам, агрессор накопил несколько десятков ракет "Циркон" в Крыму. Таким образом, как пояснила Гуменюк, враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом Киев.

Представительница Сил обороны юга добавила, что враг избрал тактику террористического давления, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга воздушная тревога распространялась только на южные и восточные регионы.

Напомним, ранее сообщалось, сколько времени нужно ракетам "Циркон", чтобы достичь украинских городов.