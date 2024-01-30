Выманивают деньги: украинцев предостерегают о мошенничестве в соцсетях

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение полиции.

"Если вы получили сообщение от друзей, знакомых или родных с просьбой срочно "одолжить средства" – не спешите переводить средства на неизвестные вам счета", – подчеркнули в полиции.

Чтобы не попасть на крючок аферистов, украинцам рекомендуют:

не спешить помогать финансово – нужно позвонить другу (следует помнить, что если мошенник взломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле, поэтому звоните по привычному, записанному в вашей телефонной книге);

нужно написать общим знакомым и спросить, не получали ли они подобные сообщения от человека, который просит у вас деньги.

чтобы разоблачить мошенника, нужно спросить друга о том, что можете знать только вы вдвоем.

В полиции рассказали, что два жителя Тернополя потеряли немалые деньги по такой схеме аферистов. В одной из соцсетей им написали знакомые и попросили одолжить средства. Они, без колебаний, прислали необходимую сумму. Мошенники выманили у 27-летней женщины более 8000 гривен, а 27-летний мужчина потерял более 5000 гривен. Как выяснилось, личные аккаунты пользователей были взломаны аферистами и в действительности в финансовой помощи они не нуждались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начала распространяться мошенническая схема с сообщениями о получении посылок.