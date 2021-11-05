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05 ноября 2021, 11:58 78

В Украине увеличили количество коек для COVID-больных

05 ноября 2021, 11:58 78
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Фото: Рixabay
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Для пациентов с коронавирусом добавили еще 857 коек в пяти больницах

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

По его словам, на минувшей неделе коечный фонд был увеличен на 4755 коек в 41 больнице. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 уже составляет более 70 тысяч коек с кислородом.

"Учитывая большие цифры количества случаев COVID-19, в течение последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в пяти больницах", - сказал Ляшко.

Фонд уже составляет более 70 тысяч коек с кислородом. По словам Ляшко, 51 598 коек с кислородом (69%) заняты пациентами, однако реальная занятость коек с кислородом пациентами, которые нуждаются в кислородной терапии, составляет 57%.

"Ситуация неравномерная: в 48-ми из 520 кузнечных больниц (около 9%) кровати заняты на 100%, а в 233 (около 45% кузнечных больниц) кровати с кислородом заняты более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки", - сказал он.

Напомним, что в двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных.

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