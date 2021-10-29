Ляшко рассказал, кто в Украине должен контролировать соблюдение карантина гражданами

Фото: сайт Минздрава

Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Уже 16 областей в красном уровне епіднебезпеки. Я хотел бы подчеркнуть, что это не только цвет, а строгое соблюдение карантинных ограничений, которые мы прописали. Есть два универсальных рецепта борьбы с COVID-19-карантинные ограничения и вакцинация. Поэтому сейчас хотел бы попросить поддержки всех. Все карантинные ограничения, которые сегодня прописаны, должны контролироваться органами местного самоуправления, Нацполицией, Госпродпотребслужбой, поскольку исключительно медицинская система не может справиться с проблемой", — сказал Ляшко.

Кроме этого Ляшко отметил, что сейчас начинает сокращаться разрыв между госпитализациями и выписками пациентов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны".