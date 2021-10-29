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29 октября 2021, 16:20 370

Ляшко рассказал, кто в Украине должен контролировать соблюдение карантина гражданами

29 октября 2021, 16:20 370
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Фото: сайт Минздрава
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Соблюдение карантинных ограничений в условиях пандемии коронавируса должно контролироваться органами местного самоуправления, Нацполицией, Госпродпотребслужбой

Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Уже 16 областей в красном уровне епіднебезпеки. Я хотел бы подчеркнуть, что это не только цвет, а строгое соблюдение карантинных ограничений, которые мы прописали. Есть два универсальных рецепта борьбы с COVID-19-карантинные ограничения и вакцинация. Поэтому сейчас хотел бы попросить поддержки всех. Все карантинные ограничения, которые сегодня прописаны, должны контролироваться органами местного самоуправления, Нацполицией, Госпродпотребслужбой, поскольку исключительно медицинская система не может справиться с проблемой", — сказал Ляшко.

Кроме этого Ляшко отметил, что сейчас начинает сокращаться разрыв между госпитализациями и выписками пациентов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны".

коронавирус карантин Виктор Ляшко Нацполиция

 
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