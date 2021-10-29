Ляшко розповів, хто в Україні повинен контролювати дотримання карантину громадянами

Фото: сайт МОЗ

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

"Вже 16 областей у червоному рівні епіднебезпеки. Я хотів би наголосити, що це не тільки колір, а суворе дотримання карантинних обмежень, які ми прописали. Є два універсальні рецепти боротьби з COVID-19 - карантинні обмеження і вакцинація. Тому зараз хотів би попросити підтримки всіх. Всі карантинні обмеження, які сьогодні прописані, повинні контролюватися органами місцевого самоврядування, Нацполіцією, Держпродспоживслужбою, оскільки виключно медична система не може справитися з проблемою", — сказав Ляшко.

Окрім цього Ляшко відзначив, що зараз починає скорочуватися розрив між госпіталізаціями та виписками пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ не виключають подальшого розширення "червоної зони".