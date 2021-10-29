Ляшко розповів, хто в Україні повинен контролювати дотримання карантину громадянами
Дотримання карантинних обмежень в умовах пандемії коронавірусу має контролюватися органами місцевого самоврядування, Нацполіцією, Держпродспоживслужбою
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews із посиланням на "Укрінформ".
"Вже 16 областей у червоному рівні епіднебезпеки. Я хотів би наголосити, що це не тільки колір, а суворе дотримання карантинних обмежень, які ми прописали. Є два універсальні рецепти боротьби з COVID-19 - карантинні обмеження і вакцинація. Тому зараз хотів би попросити підтримки всіх. Всі карантинні обмеження, які сьогодні прописані, повинні контролюватися органами місцевого самоврядування, Нацполіцією, Держпродспоживслужбою, оскільки виключно медична система не може справитися з проблемою", — сказав Ляшко.
Окрім цього Ляшко відзначив, що зараз починає скорочуватися розрив між госпіталізаціями та виписками пацієнтів.
Раніше повідомлялося, що у МОЗ не виключають подальшого розширення "червоної зони".