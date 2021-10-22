В Україні новий добовий рекорд кількості щеплень від COVID-19

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В Україні за минулу добу вакциновано першою чи другою дозою від COVID-19 майже 270 тисяч осіб. Це новий добовий рекорд щеплень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.

Вцілому з початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини 8,5 мільйона людей, дві дози – 6,82 мільйони.

Найбільша кількість українців щепилися вакциною Пфайзер – понад 3 мільйона щеплень, Coronavac – 2,4 мільйони.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях.