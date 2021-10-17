В Украине зафиксировали более 11 тысяч новых COVID-случаев

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За сутки госпитализировали 4 747 человек; летальных исходов - 219; выздоровевший - 3 541 человек. Протестировали методом ПЦР 33 545 человек, методом ИФА - 5350, экспресс-тестами - 34 075.

Всего за сутки новых заражений обнаружили в Одесской области (+1396), Харьковской области (+948), Донецкой области (+934), Днепропетровской области (+748).

Всего за все время пандемии в Украине заболели - 2 635 170 человек, выздоровели - 2 325 997, а умерли - 60 633.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 15 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19 загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой” зоне эпидемической опасности.