В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових COVID-випадків
В Україні підтвердили 11 288 нових випадків коронавірусу
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
За добу госпіталізували 4 747 осіб; летальних випадків - 219; одужала - 3 541 особа. Протестували методом ПЛР 33 545 осіб, методом ІФА - 5350, експрес-тестами - 34 075.
Найбільше за добу нових заражень виявили в Одеській області (+1396), Харківській області (+948), Донецькій області (+934), Дніпропетровській області (+748).
Усього за весь час пандемії в Україні захворіли - 2 635 170 осіб, одужали - 2 325 997, а померли - 60 633.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19 завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.