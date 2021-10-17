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В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових COVID-випадків
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17 жовтня 2021, 10:29 2

В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових COVID-випадків

17 жовтня 2021, 10:29 2
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Фото з відкритих джерел
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В Україні підтвердили 11 288 нових випадків коронавірусу

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За добу госпіталізували 4 747 осіб; летальних випадків - 219; одужала - 3 541 особа. Протестували методом ПЛР 33 545 осіб, методом ІФА - 5350, експрес-тестами - 34 075.

Найбільше за добу нових заражень виявили в Одеській області (+1396), Харківській області (+948), Донецькій області (+934), Дніпропетровській області (+748).

Усього за весь час пандемії в Україні захворіли - 2 635 170 осіб, одужали - 2 325 997, а померли - 60 633.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19 завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

коронавірус карантин МОЗ

 
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