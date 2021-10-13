Сына Януковича заочно арестовали по делу о Межигорье

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру в виде заочного ареста по делу о резиденции "Межигорье"

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре, пишет RegioNews.

ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованном с прокурором САП и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В САП напомнили, что сын беглого президента вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье" на территории Вышгородского района. Ущерб, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе ВАКС заочно арестовал Виктора Януковича по делу о незаконном использовании Межигорья.