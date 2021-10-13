Сина Януковича заочно арештували у справі про Межигір'я
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у виді заочного арешту у справі про резиденцію "Межигір'я"
Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі, пише RegioNews.
ВАКС 13 жовтня задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погодженому з прокурором САП і обрав Олександру Януковичу запобіжний захід у виді утримання під вартою.
У САП нагадали, що син президента-втікача разом з батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я" на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад 500 млн гривень.
Нагадаємо, минулого тижня ВАКС заочно арештував Віктора Януковича у справі про незаконне використання Межигір'я.