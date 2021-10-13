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13 жовтня 2021, 18:02 24

Сина Януковича заочно арештували у справі про Межигір'я

13 жовтня 2021, 18:02 24
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у виді заочного арешту у справі про резиденцію "Межигір'я"

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі, пише RegioNews.

ВАКС 13 жовтня задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погодженому з прокурором САП і обрав Олександру Януковичу запобіжний захід у виді утримання під вартою.

У САП нагадали, що син президента-втікача разом з батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я" на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад 500 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня ВАКС заочно арештував Віктора Януковича у справі про незаконне використання Межигір'я.

ВАКС арешт Межигір'я Віктор Янукович

 
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