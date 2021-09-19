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19 сентября 2021, 15:12 960

Иммунолог рассказал, какой иммунитет от COVID лучше: искусственный или естественный

19 сентября 2021, 15:12 960
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Фото: из открытых источников
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Люди, которые переболели COVID-19 значительно лучше защищены от инфекции в дальнейшем, нежели те, кто прошел курс вакцинации, считает иммунолог

Как передает RegioNews, такое мнение высказал иммунолог Андрей Волянский в эфире на телеканале "Украина 24".

Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей - это гарантия того, что никто не будет болеть?", - заявил Волянский.

По его мнению, пример Израиля, где массово болеют вакцинированные показал, что даже третья доза - это "не исключение из правил".

"Кто защищен по-настоящему? Тот, у кого иммунный щит - он может быть как естественным, так и искусственным. Те, кто переболел, защищены значительно лучше, чем вакцинированные. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все", - сказал иммунолог.

При этом, Волянский считает, что с помощью вакцинации нужно защитить самые уязвимые группы населения.

Напомним, в новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа стоит прежде всего медикам, учителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным.

вакцинация украинцы иммунитет болезнь коронавирус

 
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