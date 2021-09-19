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19 вересня 2021, 15:12 1241

Імунолог розповів, який імунітет від COVID краще: штучний або природний

19 вересня 2021, 15:12 1241
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Фото: з відкритих джерел
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Люди, які перехворіли COVID-19 значно краще захищені від інфекції, ніж ті, хто пройшов курс вакцинації, вважає імунолог

Як передає RegioNews, таку думку висловив імунолог Андрій Волянський в ефір на телеканалі "Україна 24".

Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не буде хворіти?",- заявив Волянський.

На його думку, приклад Ізраїлю, де масово хворіють вакциновані показав, що навіть третя доза - це "не виняток з правил".

"Хто захищений по-справжньому? Той, у кого імунний щит - він може бути як природним, так і штучним. Ті, хто перехворів, захищені значно краще, ніж вакциновані. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі", - сказав імунолог.

При цьому, Волянський вважає, що за допомогою вакцинації потрібно захистити найвразливіші групи населення.

Нагадаємо, у новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Вакцинуватися від грипу варто насамперед медикам, вчителям, літнім людям, людям з хронічними захворюваннями й вагітним.

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