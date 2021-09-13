Почему стоит пойти на лазерную эпиляцию

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Признавайтесь, кого из вас утомила постоянная необходимость сбривать нежелательные волосы? Если вы из тех людей, кто не приемлет растительность на теле и устал все время сражаться с надоедливыми волосками, лазерная эпиляция может стать именно тем ответом, который вы так долго искали

Что такое лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция - это, без преувеличений, спасение. Данный метод основан на том, что по тем участкам, с которых вы хотите удалить волосы, специалист проходит специальным оборудованием - лазером. Эти устройства генерируют свет определенной длины, которая позволяет навсегда уничтожить волосяной фолликул. Впоследствии волосы на обработанном участке не растут от 1 года до 6 лет. Огромный промежуток времени, согласитесь, если сравнивать с результатами бритья, шугаринга или восковой эпиляции.

Наиболее популярным и повсеместно используемым оборудованием для лазерной эпиляции является диодный лазер https://massage-systems.com.ua/diodnye-lazery/, поскольку его настройки являются наиболее оптимальными для удаления даже самых жестких волосков в труднодоступных областях тела. Не зря диоды считаются золотым стандартом эпиляции. За небольшой курс процедур они могут обеспечить длительный результат.

А вот и одно из самых важных: лазерная эпиляция - это спасение. Но не панацея. Не удастся избавиться от всех волосков за один сеанс (если это не область над верхней губой) - потребуется курс процедур.

Их количество зависит от пожеланий пациента и особенностей его организма. Ведь при наличии определенных противопоказаний, включая беременность и кормление грудью, лечение не разрешено.

Поэтому всегда стоит искать специалиста, который имеет опыт проведения лазерной эпиляции и сможет не только проинформировать вас обо всех аспектах процедуры, но и обеспечить отличный результат без негативных реакций. Это очень важно, ведь лазеры - не игрушка. Они должны использоваться квалифицированным врачом, опыт которого подтвержден сертификатом.

Где в Киеве избавиться от нежелательных волос

Хотите убедиться, что получите желаемый результат без побочных эффектов? Тогда вам нужна лазерная эпиляция в Киеве, выполняемая в центре лазерной косметологии "DellaRossa”, который находится вот здесь. Специализация центра - именно лазерная косметология, поэтому все специалисты имеют профильное образование и богатый опыт работы с лазерами.

Кроме того, в центре используется современное, сертифицированное оборудование, с помощью которого можно получить более быстрый результат.

Если удаление волос с помощью лазера - это тот метод, который вы давно искали, тогда самое время попробовать.