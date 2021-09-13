Чому варто піти на лазерну епіляцію

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Зізнавайтеся, кого з вас втомила постійна необхідність голити небажане волосся? Якщо ви з тих людей, хто не сприймає рослинність на тілі й втомився весь час змагатися з докучливими волосками, лазерна епіляція може стати саме тією відповіддю, яку Ви так довго шукали

Що таке лазерна епіляція

Лазерна епіляція - це, без перебільшень, порятунок. Цей метод заснований на тому, що по тих ділянках, з яких ви хочете видалити волосся, фахівець проходить спеціальним обладнанням - лазером. Ці пристрої генерують світло певної довжини, яка дозволяє назавжди знищити волосяний фолікул. Згодом волосся на обробленій ділянці не росте від 1 року до 6 років. Величезний проміжок часу, погодьтеся, якщо порівнювати з результатами гоління, шугарингу або воскової епіляції.

Найбільш популярним і повсюдно використовуваним обладнанням для лазерної епіляції є діодний лазер, оскільки його налаштування є найбільш оптимальними для видалення навіть найжорсткіших волосків у важкодоступних областях тіла. Не дарма діоди вважаються золотим стандартом епіляції. За невеликий курс процедур вони можуть забезпечити тривалий результат.

А ось і одне з найважливіших: лазерна епіляція - це порятунок. Але не панацея. Не вдасться позбутися від усіх волосків за один сеанс (якщо це не область над верхньою губою) - буде потрібно курс процедур.

Їхня кількість залежить від побажань пацієнта і особливостей його організму. Адже при наявності певних протипоказань, включно з вагітністю і годуванням груддю, лікування не дозволено.

Тому завжди варто шукати фахівця, який має досвід проведення лазерної епіляції і зможе не тільки проінформувати вас про всі аспекти процедури, але і забезпечити відмінний результат без негативних реакцій. Це дуже важливо, адже лазери - не іграшка. Вони повинні використовуватися кваліфікованим лікарем, досвід якого підтверджений сертифікатом.

Де в Києві позбутися небажаного волосся

Хочете переконатися, що отримаєте бажаний результат без побічних ефектів? Тоді вам потрібна лазерна епіляція в Києві, що виконується в центрі лазерної косметології "DellaRossa", який розміщений ось тут. Спеціалізація центру - саме лазерна косметологія, тому всі фахівці мають профільну освіту і багатий досвід роботи з лазерами.

Крім того, в центрі використовується сучасне, сертифіковане обладнання, за допомогою якого можна отримати більш швидкий результат.

Якщо видалення волосся за допомогою лазера - це той метод, який ви давно шукали, тоді саме час спробувати.