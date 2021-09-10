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10 сентября 2021, 15:29 454

В Украине проведут масштабные учения с военнослужащими НАТО

10 сентября 2021, 15:29 454
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Фото: mil.gov.ua
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В Украине с 22 по 30 сентября состоятся военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021", в которых примут участие военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В стратегическом командно-штабном учении примут участие до 12500 человек и свыше 600 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Проведение стратегических командно-штабных учений спланировано в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений.

Ранее сообщалось, что украинско-американские учения Sea Breeze, которые длились с 28 июня до 10 июля, были самыми масштабными с 1997 года.

военная техника НАТО Минобороны военные ВСУ

 
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