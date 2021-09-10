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10 вересня 2021, 15:29 444

В Україні проведуть масштабні навчання з військовослужбовцями НАТО

10 вересня 2021, 15:29 444
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Фото: mil.gov.ua
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В Україні з 22 по 30 вересня відбудуться військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021", у яких візьмуть участь військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Проведення стратегічних командно-штабних навчань сплановано у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів.

Раніше повідомлялось, що українсько-американські навчання Sea Breeze, які тривали з 28 червня до 10 липня, були наймасштабнішими з 1997 року.

військова техніка НАТО Міноборони військові ЗСУ

 
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