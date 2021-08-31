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COVID в Украине: за сутки выявили 1356 случаев заражения
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31 августа 2021, 08:49 63

COVID в Украине: за сутки выявили 1356 случаев заражения

31 августа 2021, 08:49 63
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 30 августа выявили 1356 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 204 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (144), Одесская (127), Луганская (106) и Черновицкая (87) области.

Всего за сутки госпитализировали 470 человек, 51 больной умер, выздоровели 1257 человек. Среди заболевших за сутки - 75 детей и 31 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 21 236 человек, методом ИФА - 7 031 человек, экспресс-тестами - 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 286 296 человек, из них выздоровели 2 207 940 человек, 53 789 больных умерли.

Напомним, 27 августа сообщалось, что в Черкасской области 20 человек заразились штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции. Ни один из жителей области, у которых выявили штамм, не был вакцинирован от COVID-19.

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