COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження

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В Україні за 30 серпня виявили 1356 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 204 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (144), Одеська (127), Луганська (106) І Чернівецька (87) області.

Всього за добу госпіталізували 470 осіб, 51 хворий помер, одужали 1257 осіб. Серед захворілих за добу - 75 дітей та 31 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 21 236 осіб, методом ІФА - 7 031 осіб, експрес-тестами - 17 747 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 286 296 осіб, з них одужали 2 207 940 осіб, 53 789 хворих померли.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що в Черкаській області 20 людей заразилися штамом "Дельта" коронавірусної інфекції. Жоден з жителів області, у яких виявили штам, не був вакцинований від COVID-19.