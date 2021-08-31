08:49  31 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження
08:26  31 серпня
Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року - Арестович
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 08:49 74

COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження

31 серпня 2021, 08:49 74
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 30 серпня виявили 1356 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 204 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (144), Одеська (127), Луганська (106) І Чернівецька (87) області.

Всього за добу госпіталізували 470 осіб, 51 хворий помер, одужали 1257 осіб. Серед захворілих за добу - 75 дітей та 31 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 21 236 осіб, методом ІФА - 7 031 осіб, експрес-тестами - 17 747 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 286 296 осіб, з них одужали 2 207 940 осіб, 53 789 хворих померли.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що в Черкаській області 20 людей заразилися штамом "Дельта" коронавірусної інфекції. Жоден з жителів області, у яких виявили штам, не був вакцинований від COVID-19.

коронавірус вірус хвороба МОЗ пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua