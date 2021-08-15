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15 августа 2021, 13:03 9

В двух областях превышен уровень COVID-госпитализаций - МОЗ

15 августа 2021, 13:03 9
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По состоянию на 15 августа все регионы Украины в "зеленой" зоне", однако в Ровенской и Сумской области динамика госпитализаций не соответствует показателю "зеленой" зоны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные МОЗ.

В частности, в Ровенской области "зеленому" уровня эпидбезопасности не отвечает показатель динамики госпитализаций.

Он в регионе составляет 58%, хотя днем ранее был 52%.

В Сумской области, динамика госпитализаций "взлетеле" с 42,4% до 56,7%.

Согласно постановлению правительства, динамика госпитализаций пациентов с подтверждением на COVID-19 не должна превышать 50%.

В ряде областей превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. В частности, в Тернопольской области он составляет 5%, Донецкой 4,5%. Запорожской 4,2%

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