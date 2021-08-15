В двух областях превышен уровень COVID-госпитализаций - МОЗ
По состоянию на 15 августа все регионы Украины в "зеленой" зоне", однако в Ровенской и Сумской области динамика госпитализаций не соответствует показателю "зеленой" зоны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные МОЗ.
В частности, в Ровенской области "зеленому" уровня эпидбезопасности не отвечает показатель динамики госпитализаций.
Он в регионе составляет 58%, хотя днем ранее был 52%.
В Сумской области, динамика госпитализаций "взлетеле" с 42,4% до 56,7%.
Согласно постановлению правительства, динамика госпитализаций пациентов с подтверждением на COVID-19 не должна превышать 50%.
В ряде областей превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. В частности, в Тернопольской области он составляет 5%, Донецкой 4,5%. Запорожской 4,2%
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров