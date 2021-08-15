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15 серпня 2021, 13:03 9

В двох областях перевищено рівень COVID-госпіталізацій - МОЗ

15 серпня 2021, 13:03 9
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Станом на 15 серпня всі регіони України перебувають у зеленій зоні, однак у Рівненській та Сумській областях динаміка госпіталізацій не відповідає показнику "зеленої" зони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Рівненській області "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Він у даному регіоні становить понад 58%, хоча днем раніше становила майже 52%.

В Сумській області динаміка госпіталізацій "стрибнула" з 42,4% до 56,7%

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

У низці областей перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування Зокрема, у Тернопільській області він становить 5%, Донецькій 4,5%, Запорізькій 4,2%

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