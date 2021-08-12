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12 августа 2021, 12:27 11

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами китайской вакцины Coronovac

12 августа 2021, 12:27 11
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу МОЗ.

"В связи со стремительным распространением штамма коронавирус SARS-CoV-2 "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней", - отмечается в сообщении

Отмечается, что перед принятием этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac за различных интервалов между дозами.

По данным различных исследований, обобщенными Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ консультирует, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года, выявило уровень сероконверсии, то есть выработку антител, у 89,7%.

"Итак, Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же сами пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через интервал", - отмечается в сообщении

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки выявлено 1 247 случаев заражения коронавирусом.

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