COVID в Украине: за сутки выявили более тысячи случаев заражения

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В Украине за 10 августа выявили 1122 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 186 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Запорожская (96), Донецкая (89), Харьковская (81) и Днепропетровская (70) области.

Всего за сутки госпитализировали 648 человек, 25 больных умерли, выздоровели 1160 человек. Среди заболевших за сутки - 54 ребенка и 31 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 633 человека, методом ИФА - 8 963 человека, экспресс-тестами - 20 604 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 261 354 человек, из них 2 193 752 лица выздоровели, 53 149 умерли.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".