COVID в Україні: за добу виявили більше тисячі випадків зараження

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В Україні за 10 серпня виявили 1122 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Запорізькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 186 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Запорізька (96), Донецька (89), Харківська (81) і Дніпропетровська (70) області.

Всього за добу госпіталізували 648 осіб, 25 хворих померли, одужали 1160 осіб. Серед захворілих за добу - 54 дитини та 31 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 633 людини, методом ІФА - 8 963 людини, експрес-тестами - 20 604 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 261 354 осіб, з них 2 193 752 особи одужали, 53 149 померли.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам "Дельта".