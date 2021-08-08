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Оккупанты на Донбассе дважды сорвали режим "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов
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08 августа 2021, 17:45 47

Оккупанты на Донбассе дважды сорвали режим "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов

08 августа 2021, 17:45 47
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Фото из открытых источников
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Оккупанты на Донбассе с начала 8 августа дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Так, вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских бойцов из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - заверили в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе убили одного и ранили двух наших воинов.

Донбасс ООС война военные оккупанты

 
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