Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші": гатили з кулеметів й гранатометів
Окупанти на Донбасі від початку 8 серпня двічі обстріляли позиції Збройних сил України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
Так, поблизу Світлодарська ворог обстріляв позиції українських бійців зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - запевнили у штабі.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі вбили одного й поранили двох наших воїнів.
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