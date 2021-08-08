Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші": гатили з кулеметів й гранатометів

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Окупанти на Донбасі від початку 8 серпня двічі обстріляли позиції Збройних сил України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Так, поблизу Світлодарська ворог обстріляв позиції українських бійців зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - запевнили у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі вбили одного й поранили двох наших воїнів.