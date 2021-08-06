COVID в Украине: за сутки выявили более тысячи новых случаев заражения

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В течение 5 августа в Украине было зафиксировано 1081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных 74 детей и 32 медработника. Всего за сутки госпитализированы 516 человек. Зафиксировано 16 летальных исходов, а 478 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7 546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 257 478 человек, выздоровели - 2 189 293 человека, летальных случаев - 53 065.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к возможной вспышке заболеваемости COVID в Украине из-за распространения штамма "Дельта". В связи с этим рассматривается три вероятных сценария течения новой волны.