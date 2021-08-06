COVID в Україні: за добу виявили більше тисячі нових випадків зараження

Фото: з відкритих джерел

Протягом 5 серпня в Україні було зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед нових інфікованих 74 дітей та 32 медпрацівника. Всього за добу госпіталізовано 516 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків, а 478 осіб одужало.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

У МОЗ повідомляють, що за добу протестовано: методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7 546 осіб, експрес-тестами - 15 122 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 257 478 осіб, одужали - 2 189 293 особи, летальних випадків - 53 065.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готується до можливого спалаху захворюваності COVID в Україні через поширення штаму "Дельта". У зв'язку з цим розглядається три ймовірних сценарії течії нової хвилі.