Чаус в суде: Высший антикорсуд проведет закрытое заседание

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Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения подозреваемому во взяточничестве экс-судье Николаю Чаусу в закрытом режиме

Как передает RegioNews, соответствующее решение огласил председательствующий судья.

На рассмотрении ходатайства в закрытом режиме настаивали как сторона защиты так и обвинение

"Суд принимает протокольное решение о рассмотрении ходатайства стороны обвинения(относительно меры пресечения-ред.) в закрытом режиме", - отметил судья.

После этого он объявил технический перерыв для прекращения трансляции. Сторона обвинения просит арестовать экс-судью на два месяца.

Напомним, что накануне детективы НАБУ задержали экс-главу Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице”Феофания"

8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального екссудді Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экссуд Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

На прошлой неделе экс-судья нашелся на Винничине.