Чаус у суді: Вищий антикорсуд проведе закрите засідання

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Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у хабарництві екссудді Миколі Чаусу у закритому режимі

Як передає RegioNews, відповідне рішення оголосив головуючий суддя.

На розгляді клопотання у закритому режимі наполягали як сторона захисту так і обвинувачення

"Суд ухвалює протокольне рішення про розгляд клопотання сторони обвинувачення(щодо запобіжного заходу-ред.) у закритому режимі", - зазначив суддя.

Після цього він оголосив технічну перерву для припинення трансляції. Сторона обвинувачення просить арештувати екс-суддю на два місяці

Нагадаємо, що напередодні детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, у лікарні "Феофанія”

8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Минулого тижня екс-суддя знайшовся на Вінничині.