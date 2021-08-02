В Украине обнаружили еще 265 новых случаев заражения COVID

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В Украине за 1 августа выявили 265 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 62 новых случая, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (30), Тернопольская (30), Винницкая (21) и Харьковская (17) области.

Всего за сутки госпитализировали 385 человек, 4 больных умерли, выздоровели 176 человек. Среди заболевших за сутки - 11 детей и 1 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 8854 человека, методом ИФА – 1776 человек, экспресс-тестами – 6417 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 253 534 человека, выздоровели 21 87 170 человек, умерли 52 955 человек.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.