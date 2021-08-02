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02 серпня 2021, 08:51 8

В Україні виявили ще 265 нових випадків зараження COVID

02 серпня 2021, 08:51 8
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 1 серпня виявили 265 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 62 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Одеська (30), Тернопільська (30), Вінницька (21) і Харківська (17) області.

Всього за добу госпіталізували 385 осіб, 4 хворих померли, одужали 176 осіб. Серед захворілих за добу - 11 дітей та 1 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 8854 особи, методом ІФА – 1776 осіб, експрес-тестами – 6417 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 253 534 людини, одужали 21 87 170 осіб, померли 52 955 осіб.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта" - штам коронавірусу.

МОЗ коронавірус пандемія карантин вірус хвороба

 
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