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30 июля 2021, 08:56 4

В Украине за сутки зафиксировали 962 новых случая COVID

30 июля 2021, 08:56 4
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 29 июля выявили 962 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 233 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (83), Харьковская (72), Донецкая (69) и Днепропетровская (64) области.

Всего за сутки госпитализировали 488 человек, 14 больных умерли, выздоровели 504 человека. Среди заболевших за сутки - 51 ребенок и 49 медицинских работников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 19 397 человек, методом ИФА – 7 997 человек, экспресс-тестами – 13 934 человека.

За все время пандемии в Украине заболело у 2 251 869 человек, из них выздоровели 2 186 353 человека, 52 930 больных умерли.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина неизбежно вернется в "красную" зону карантина.

Минздрав коронавирус пандемия инфекции болезнь вирус

 
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