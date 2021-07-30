В Україні за добу зафіксували 962 нових випадки COVID

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В Україні за 29 липня виявили 962 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 233 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська (83), Харківська (72), Донецька (69) і Дніпропетровська (64) області.

Всього за добу госпіталізували 488 осіб, 14 хворих померли, одужали 504 людини. Серед захворілих за добу - 51 дитина та 49 медичних працівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 19 397 осіб, методом ІФА – 7 997 осіб, експрес-тестами – 13 934 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло у 2 251 869 осіб, з них одужали 2 186 353 особи, 52 930 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що Україна неминуче повернеться в "червону" зону карантину.