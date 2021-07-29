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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 800 новых случаев
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29 июля 2021, 08:56 32

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 800 новых случаев

29 июля 2021, 08:56 32
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 28 июля выявили 846 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в столице и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 195 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (70), Донецкая (66), Запорожская (56) и Одесская (56) области.

Всего за сутки госпитализировали 480 человек, 25 больных, выздоровели 510 человек. Среди заболевших за сутки - 60 детей и 41 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 19 582 человека, методом ИФА – 7 962 человека, экспресс-тестами – 14 960 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, из них 2 185 849 человек выздоровели, а 52 916 больных умерли.

Напомним, на Херсонщине все еще фиксируют пиковые нагрузки в COVID-больницах.

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