Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 нових випадків

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В Україні за 28 липня виявили 846 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у столиці та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 195 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (70), Донецька (66), Запорізька (56) і Одеська (56) області.

Всього за добу госпіталізували 480 осіб, 25 хворих, одужали 510 осіб. Серед захворілих за добу - 60 дітей та 41 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 19 582 особи, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 250 907 осіб, з них 2 185 849 осіб одужали, а 52 916 хворих померли.

Нагадаємо, на Херсонщині все ще фіксують пікові навантаження в COVID-лікарнях.