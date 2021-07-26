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26 июля 2021, 10:01 60

За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек

26 июля 2021, 10:01 60
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В течение 25 июля COVID-прививки получили 49 057 украинцев. Завершили иммунизацию (получили две дозы) 1 712 791 человек 

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за 25 июля. Одну дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы - 9907 людей", - говорится в сообщении.

К вакцинации украинцев было привлечено 165 мобильных бригад, 298 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 812 500 прививок.

Напомним, в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

Минздрав вакцина прививка украинцы коронавирус

 
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