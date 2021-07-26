Угловой диван – современное решение для уюта в доме

Пресс-релиз

Мягкая мебель делает расположение постояльцев удачным и комфортным. Это идеальный вариант дополнения дизайна интерьера с созданием комфортных условий отдыха. Тем более угловые диваны сделали настоящую революцию и стали прекрасным дополнением, как для дома, так и для офисных помещений

Если в помещении есть свободный угол, но при этом нет места для прямого дивана, тогда угловая конструкция подойдет как никто лучше. Есть возможность подобрать угловые диваны от премиум брендов, найти дешевые модели, универсальные варианты и многое другое. Это отличный вариант под разные задачи, поэтому нужно определиться с материалами, особенностями трансформации и дополнительными характеристиками.

Комплектация угловых диванов

Кажется, что современных покупателей сложно чем-то удивить, но производители продолжают создавать новые и яркие модели, дополняемые необычными функциями и возможностями. Наличие дополнительных функций обеспечит расширение возможностей использования дивана. К тому же комплектация всегда может включать:

дополнительные подушки;

мини-бар;

подлокотники нескольких модификаций;

полки в боковой и центральной части;

пуфы;

столики.

Все дополнительные элементы обязательно сочетаются исполнением и дизайном, создавая единую композицию. В качестве столиков часто используются подлокотники, где установлено ДСП или МДФ для создания ровной поверхности.

Критерии подбора

Во время выбора необходимо обратить внимание на немалое количество характеристик и факторов. Они прямо влияют на эксплуатационные характеристики:

Трансформация . Производители предлагают большое количество различных механизмов. Есть книжка, еврокнижка, поворотный механизм, аккордеон, телескоп и многое другое; Спальные места . Практически все диваны углового типа – это полутора и двуспальные модели. Есть специальные детские модели и те, которые вмещают трех человек; Материалы . Традиционно в производстве используется натуральный массив дерева, ДСП, металл, а также большое количество тканей. Кожа – самый дорогой вариант, но заменитель является неплохим дополнением. Шенилл, велюр и жаккард являются отличной альтернативой.

Помощь в выборе всегда предоставят опытные консультанты.

Преимущества и достоинства

Такие диваны компактные, безопасные и удобные. Лучший ассортимент предлагает интернет магазин от 200 салонов мебели в Киеве, где большой выбор гарантирует идеальную покупку под индивидуальные предпочтения и пожелания.