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26 липня 2021, 13:55 29
Прес-реліз

Кутовий диван – сучасне рішення для затишку в домі

26 липня 2021, 13:55 29
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М'які меблі роблять розташування постояльців вдалим і комфортним. Це ідеальний варіант доповнення дизайну інтер'єру зі створенням комфортних умов відпочинку. Тим більше кутові дивани зробили справжню революцію і стали прекрасним доповненням, як для будинку, так і для офісних приміщень

Якщо в приміщенні є вільний кут, але при цьому немає місця для прямого дивана, тоді кутова конструкція підійде як ніхто краще. Є можливість підібрати кутові дивани від преміум брендів, знайти дешеві моделі, універсальні варіанти і багато іншого. Це відмінний варіант під різні завдання, тому потрібно визначитися з матеріалами, особливостями трансформації і додатковими характеристиками.

Комплектація кутових диванів

Здається, що сучасних покупців складно чимось здивувати, але виробники продовжують створювати нові і яскраві моделі, що доповнюються незвичайними функціями і можливостями. Наявність додаткових функцій забезпечить розширення можливостей використання дивана. До того ж комплектація завжди може включати:

  • додаткові подушки;
  • міні-бар;
  • підлокітники декількох модифікацій;
  • полки в бічній і центральній частині;
  • пуфи;
  • столики.

Всі додаткові елементи обов'язково поєднуються виконанням і дизайном, створюючи єдину композицію. Як столики часто використовуються підлокітники, де встановлено ДСП або МДФ для створення рівної поверхні.

Критерії добору

Під час вибору необхідно звернути увагу на чималу кількість характеристик і факторів. Вони прямо впливають на експлуатаційні характеристики:

  1. Трансформація. Виробники пропонують велику кількість різних механізмів. Є книжка, єврокнижка, поворотний механізм, акордеон, телескоп і багато іншого;
  2. Спальні місця. Практично всі дивани кутового типу – це півтора і двоспальні моделі. Є спеціальні дитячі моделі і ті, які вміщують трьох осіб;
  3. Матеріали. Традиційно в виробництві використовується натуральний масив дерева, ДСП, метал, а також велика кількість тканин. Шкіра – найдорожчий варіант, але замінник є непоганим доповненням. Шенілл, велюр і жаккард є чудовою альтернативою.

Допомогу у виборі завжди нададуть досвідчені консультанти.

Переваги та гідності

Такі дивани компактні, безпечні та зручні. Кращий асортимент пропонує інтернет- магазин від 200 салонів меблів в Києві, де великий вибір гарантує ідеальну покупку під індивідуальні переваги і побажання.

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