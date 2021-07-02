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02 июля 2021, 10:36 17

Более двух миллионов украинцев получили вакцину от COVID

02 июля 2021, 10:36 17
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Фото: из открытых источников
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С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 001 132 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человека

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за сутки 1 июля было привито 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированные - 55 487 человек.

Работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Ранее сообщалось, что Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna по глобальному механизму COVAX.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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